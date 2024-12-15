https://news.day.az/world/1715450.html Мальчика придавило ледяной плитой в России - ВИДЕО Мальчика придавило ледяной плитой в Омске. Спасать ребенка пришлось специалистам МЧС, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Очевидцы заметили зажатого льдом ребенка на склоне реки Иртыш, сообщает пресс-служба МЧС России. На крутом берегу реки из льдин образовались пещеры, внутри которых играли дети.
Мальчика придавило ледяной плитой в России - ВИДЕО
Мальчика придавило ледяной плитой в Омске. Спасать ребенка пришлось специалистам МЧС, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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