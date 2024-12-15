Мальчика придавило ледяной плитой в России

Очевидцы заметили зажатого льдом ребенка на склоне реки Иртыш, сообщает пресс-служба МЧС России.

На крутом берегу реки из льдин образовались пещеры, внутри которых играли дети. В какой-то момент одна из пещер обвалилась, внутри был зажат 13-летний подросток.

Прохожие не сумели помочь ребенку, глыбы слишком много весили.

Спасатели освободили мальчика из ледяного плена и передали его врачам.