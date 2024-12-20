Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Trust Social заявил, что конгресс США должен устранить потолок госдолга или продлить его до 2029 года.

Как передает Day.Az, по его словам, без этого сделку о временном бюджете заключать не следует.

"Конгресс должен устранить нелепый потолок госдолга или продлить его, возможно, до 2029 года. Без этого нам не следует заключать сделку", - отметил Трамп, напомнив, что "давление ляжет на того, кто станет президентом".

Отмечается, что у конгресса есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, в противном случае финансирование правительства будет частично приостановлено.

До этого политолог Леонид Крутаков объяснил, что заморозка конфликта на Украине необходима США, чтобы обеспечить нормальную жизнь внутри самой страны. Отсюда и внезапное желание устроить перемирие. Он напомнил, что госдолг Соединенных Штатов превышает $36 трлн, а на его обслуживание уходит свыше $400 млрд в год.