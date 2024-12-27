https://news.day.az/world/1718978.html НАТО пообещала увеличить присутствие в Балтийском море Генсек НАТО Марк Рютте пообещал увеличить присутствие альянса в Балтийском море на фоне участившихся случаев саботажа с обрывом подводных кабелей. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
НАТО пообещала увеличить присутствие в Балтийском море
Генсек НАТО Марк Рютте пообещал увеличить присутствие альянса в Балтийском море на фоне участившихся случаев саботажа с обрывом подводных кабелей. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Обсудил с президентом Финляндии Александером Стуббом финское расследование возможного саботажа в отношении подводных кабелей. Я выразил полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море", - рассказал глава Североатлантического альянса.
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