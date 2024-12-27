НАТО пообещала увеличить присутствие в Балтийском море

Генсек НАТО Марк Рютте пообещал увеличить присутствие альянса в Балтийском море на фоне участившихся случаев саботажа с обрывом подводных кабелей. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Обсудил с президентом Финляндии Александером Стуббом финское расследование возможного саботажа в отношении подводных кабелей. Я выразил полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море", - рассказал глава Североатлантического альянса.