Европейцы получили тревожный прогноз по инфляции

Фрагментация торговли и более высокие расходы на оборону могут ускорить рост инфляции в Европейском союзе. Об этом предупредила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Ее процитировало издание Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, в такой ситуации ЕЦБ будет непросто добиться двухпроцентной инфляции, которой там сейчас ждут к началу 2026 года. Впрочем, как полагает Лагард, пошлины США могут обернуться переориентацией избыточных китайских мощностей в Европу, что сыграет на понижение инфляции.

Однако, как подчеркнула Лагард, европейский регулятор не может гарантировать, что "общая инфляция всегда будет на уровне два процента".