В ЕС обеспокоились подрывом единства НАТО из-за США

В Европейском союзе (ЕС) считают, что отказ США поддержать возможную европейскую миротворческую миссию в Украине подорвет единство НАТО.

Об этом заявил европейский дипломат, сообщает Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает издание, тот факт, что президент США Дональд Трамп отказался предложить американское воздушное прикрытие или другую поддержку, вызвал серьезные сомнения относительно предлагаемой миротворческой миссии в Украине.

"Никто не хочет видеть небольшое количество европейских войск без поддержки США на линии огня в Украине", - сказал дипломат ЕС.

По его словам, это создаст огромную нагрузку на единство Североатлантического альянса.