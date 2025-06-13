Командующий ВВС КСИР погиб в результате израильских ударов

Истребители ВВС Израиля нанесли удар по штабу, в котором находился командующий ВВС КСИР Амирали Хаджизаде, а также другие высокопоставленные офицеры.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Силы обороны Израиля.

"Вместе с Хаджизаде были убиты командир штаба беспилотников ВВС КСИР Тахер-Фур и командующий штабом ПВО ВВС КСИР Давуд Шейхиан", - говорится в информации.

Ранее мы сообщали, что Израиль нанес удары по Ирану. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары.