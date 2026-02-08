https://news.day.az/world/1814698.html Виды замерзшего Балтийского моря - ВИДЕО Позабытые за последние годы виды замерзшего Балтийского моря широко расходятся по европейскому сегменту соцсетей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
