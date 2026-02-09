https://news.day.az/world/1814855.html Китай установил рекорд по числу дронов в световом шоу - ВИДЕО Новый рекорд по количеству участвующих в световом шоу дронов снова установлен в Китае. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В городе Хэфэй в провинции Анхой сразу 22 580 дронов устроили световое шоу в рамках репетиции к Китайскому Новому году.
