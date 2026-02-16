В Китае демонтировали 18-метрового снеговика

В Китае досрочно демонтировали 18-метрового снеговика из-за резкого потепления.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.

"Гигантский снеговик высотой 18 метров в Харбине был демонтирован, вместе с сотнями меньших снежных фигур. Когда температура поднялась до нуля градусов -значительно выше допустимого уровня - массивная скульптура начала плавиться, ее поверхность деформировалась, а конструкция ослабла", - говорится в публикации.