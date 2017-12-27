Во Франции высмеяли операцию полиции по изъятию семи граммов конопли

Пользователи социальной сети Twitter во Франции высмеяли масштабную операцию полиции по изъятию семи граммов конопли в одной из больниц на западе страны: в мероприятии были задействованы 24 офицера и две специальные собаки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В операции по изъятию наркотиков, которая прошла 23 декабря в больнице Сан-Жак в городе Нант, в общей сложности приняли участие 34 человека. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли три здания медицинского учреждения. В итоге полиции удалось обнаружить всего семь граммов конопли в палате одного из пациентов. О результатах операции полиция сообщила в своем микроблоге в Twitter.

Пользователи социальной сети обрушились на правоохранительные органы с критикой. "Сборище никчемных. Семь граммов! Двадцать четыре полицейских! Да вы просто отважный, но совершенно бесполезный отряд", - написал известный французский режиссер и актер Матьё Кассовиц.

"Надеюсь, что наше общество наконец поймет, что у него есть более важные дела в отличие от мобилизации 24 человек на изъятие семи граммов вещества, которое употребляет сознательный взрослый человек", - отметил другой пользователь соцсети с ником Nestor le Castor.

"И вы этим гордитесь?" - переспросил под сообщением полиции пользователь olivM.

"Вы публикуете это, потому что гордитесь группой бездарей? Десятки человек, направленные на поиски семи несчастных граммов (конопли) в больнице... Идите к черту. Ну и счастливого Рождества", - заключил пользователь Fred_Brchr.

В числе комментариев к публикации полиции также были фразы: "худший твит 2017 года" и "какой героизм!".

В свою очередь, в правоохранительных органах считают неприемлемой данную критику.

"Это наш способ коммуникации. Этот твит нужен только для того, чтобы подвести итоги операции, которая была проведена по распоряжению прокурора Республики и при согласии руководства больницы. Никакого обсуждения быть не может", - заявил радиостанции France Info источник в Управлении службы безопасности департамента Атлантическая Луара.

По данным французской таможни, в 2016 году во Франции было изъято в общей сложности 64,5 тонны конопли.

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