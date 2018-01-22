Эрдоган: Турции не нужны сирийские территории

Операция "Оливковая ветвь" призвана обеспечить территориальную целостность Сирии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, расчленение Сирии не в интересах Турции, Ирака, а также Ирана.

"Турции не нужны сирийские территории, но при этом Анкара обязана обеспечить безопасность на севере Сирии", - сказал Эрдоган.

Отметим, что 20 января ВС Турции начали совместно со Свободной сирийской армией военную операцию под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Напомним, что в рамках операции "Оливковая ветвь" в районе Африна от террористических PYD и YPG освобождены девять населенных пунктов.

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