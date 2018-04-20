ПА ОБСЕ приветствует акции протеста в Ереване

Председатель комитета по правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ Игнасио Санчес Амор приветствует гражданское участие людей, которые пользуются своим правом на свободу выражения мнения посредством протеста в Армении, говорится в распространенном комитетом пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я приветствую гражданское участие людей, которые пользуются своим правом на свободу выражения мнения посредством мирного протеста", - говорится в заявлении Амора.

Он отметил, что власти должны уважать это право. "Я принимаю к сведению сообщения о случаях чрезмерного применения силы. В то же время я напоминаю, что право на мирный протест не позволяет демонстрантам силовыми методами проникать в здания и нарушать их нормальную жизнедеятельность", - отметил глава комитета.

Он призвал все стороны проявить сдержанность и вернуться к конструктивному диалогу. "В этом контексте свобода печати имеет первостепенное значение, и журналистов следует защищать от любых форм насилия", - говорится в заявлении.

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