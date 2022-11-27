Появились "шпионские" фото флагманского кроссовера Chery Tiggo 9

В Сети появились первые "шпионские" снимки нового кроссовера Chery Tiggo 9, передает Day.Az со ссылкой на интернет-издание "Китайские автомобили". Официальная презентация флагманской модели должна была состояться в рамках автосалона в Гуанчжоу 18 ноября, но выставку перенесли без объявления новых дат.

На опубликованных фотографиях видно, что передняя часть автомобиля получила характерную для всего семейства Tiggo решетку радиатора и агрессивный передний бампер.

В профиль Chery Tiggo 9 напоминает Range Rover Velar. Кузов "китайца" получил похожую сужающуюся к корме оконную линию, а также заваленные стойки заднего стекла. Скрытые дверные ручки лишь укрепляют параллели с обликом британского кроссовера. Напомним, что Chery владеет половиной активов совместного предприятия с Jaguar Land Rover в Китае, а современные платформы семейства Tiggo и других моделей разрабатывались при участии британских инженеров.