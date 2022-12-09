Ford Mustang GT потерял титул "самого американского автомобиля"

Ford Mustang GT не вошел в список "самых американских автомобилей" по версии Американского университета. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на интернет-портал Jalopnik.

По данным СМИ, каждый год бизнес-школа Kogod, работающая на базе вуза, публикует список автомобилей с наивысшим процентом локализации. В этом году лидером "Сделано в Америке" стал Lincoln Corsair, который на 86% состоит из деталей, произведенных в США.

Как сообщает издание, Mustang лишился своего титула после того, как производитель начал использовать механическую трансмиссию, произведенную в Мексике. Если в прошлом году его локализацию оценивали в 88,5%, то сейчас американским Mustang считается на 50%.

Помимо этого, если игнорировать автомобили с одинаковым индексом и просто считать количество участников, то Ford Mustang с МКПП окажется на 71-м месте. Его братья (Mustang 2.3L Ecoboost и Mustang 5.0L AT) с четырехцилиндровым двигателем и "автоматом" делят 11-ю строчку вместе с Ford Expedition.

Стоит отметить, что сам производитель остался в топе. Первые два места заняли бензиновая и гибридная версии Lincoln Corsair, опередив Tesla Model 3 Long Range и Chevrolet Corvette Sting Ray. В общем зачете в топ-5 производителей вошли GM, Honda, FCA/Stellantis и Toyota.

Если не брать во внимание ничьи, то Honda Passport Trailsport входит в десятку лучших. Процент локализации автомобиля - 75%. Это выше, чем у Jeep Grand Cherokee и того же Ford Bronco.



