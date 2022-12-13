Китайский электрокроссовер Aiways U6 появился на европейском рынке

Китайская компания Aiways официально объявила об экспорте своего кроссовера U6 на европейский рынок. Об этом передает Day.Az со ссылкой на издание Car News China. По данным СМИ, автомобиль можно будет приобрести в шести странах Евросоюза: Германии, Франции, Испании, Дании, Швеции и Швейцарии.

На внутреннем рынке U6 появился в октябре этого года. Его базовая комплектация в КНР стоит около 220 тыс. юаней ($30,5 тыс.). В Европе цена на автомобиль варьируется в зависимости от страны. Так, если в Германии электрокар стоит примерно €45,5 тыс. (около $47,9 тыс.), то в Дании за U6 просят 380 тыс. датских крон (почти $54 тыс.).

Автомобиль построен на электрической платформе MAS. Мощность силового агрегата составляет 217 л.с. и 315 Н·м крутящего момента. С места до "сотни" U6 способен разогнаться за 6,9 с. Запас хода кроссовера варьируется от 505 до 590 км в зависимости от комплектации. Производитель добавил опцию быстрой зарядки, которая за полчаса повышает заряд аккумулятора с 30 до 80%.



В салоне U6 практически нет физических кнопок. Разработчик установил сенсорный дисплей диагональю 14,6 дюйма, а также широкую приборную панель диагональю 8,2 дюйма. За звук в автомобиле отвечает аудиосистема с 15 динамиками. Помимо этого, автомобиль оснащен системой безопасного вождения, функцией помощи в пробках, при смене полосы движения, а также защитой узких дорог.

Также электромобиль получил панорамную крышу, которая блокирует 99,9% ультрафиолетовых излучений и не пропускает 78% внешнего тепла.



