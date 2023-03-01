В Великобритании устроили аукцион на последнюю Lada Niva

Независимый импортер автомобилей Lada Niva в Великобритании выставил на аукцион последний оставшийся в наличии российский внедорожник. Согласно информации с сайта компании lada4x4.co.uk, аукцион закончится 2 марта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Начальная ставка на классический трехдверный внедорожник Lada Niva в версии Bronto на аукционе составляет £17 тыс. Это последний автомобиль семейства Niva, который остался на лондонском складе компании. Последняя поставка новых Niva в Великобританию состоялась в феврале 2022 года, написал продавец машины Марк Ки, который занимался ввозом российских внедорожников с 2010 года.

По словам Ки, в Великобритании существовал пробел в сегменте практичных полноприводных машин, которые больше Suzuki Jimny, но меньше Land Rover. В 2022 году он планировал привезти из России на продажу 90 автомобилей. В феврале 2023 года в интервью британскому журналу Autocar Ки заявил, что санкции "положили конец" его бизнесу по продажам Niva в Великобритании.

"Я обращался в посольство Казахстана с просьбой по поставках Lada Niva казахстанского производства. Но оказалось, что им нужны только большие объемы машин, а маршрут доставки стал еще сложнее, чем раньше", - цитирует Ки издание.