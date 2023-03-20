Интерьер нового Hyundai Solaris раскрыли до премьеры

Интерьер новейшего Hyundai Solaris больше не секрет. Индийские фотошпионы запечатлели салон предсерийного седана Verna. У прототипа механическая 6-ступенчатая коробка передач и традиционный рычаг стояночного тормоза, но даже у такой, предположительно небогатой, версии есть цифровая приборная панель, медиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином, подогрев кресел и комбинированная отделка передней панели, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Пресс-служба индийского офиса Hyundai не особо скрывает новую Verna: сначала был раскрыт экстерьер, затем показали видео с задней частью салона и оптикой, в последнем тизере засветили ключевые особенности интерьера.