Интерьер нового Hyundai Solaris раскрыли до премьеры
Интерьер новейшего Hyundai Solaris больше не секрет. Индийские фотошпионы запечатлели салон предсерийного седана Verna. У прототипа механическая 6-ступенчатая коробка передач и традиционный рычаг стояночного тормоза, но даже у такой, предположительно небогатой, версии есть цифровая приборная панель, медиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином, подогрев кресел и комбинированная отделка передней панели, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Пресс-служба индийского офиса Hyundai не особо скрывает новую Verna: сначала был раскрыт экстерьер, затем показали видео с задней частью салона и оптикой, в последнем тизере засветили ключевые особенности интерьера.
Известно, что в Индии предложат четыре комплектации Hyundai Verna, а на выбор будут доступны два двигателя объёмом 1,5 литра: атмосферный агрегат разовьёт 115 лошадиных сил, турбированный - 160 лошадиных сил.
С вышеупомянутой 6-ступенчатой "механикой" сочетаются оба, с базовым мотором в качестве опции предложат вариатор, с турбомотором - "робот". Подтверждено, что новое поколение седана окажется длиннее и шире предшественника, а расстояние от бампера до бампера увеличится до 4535 миллиметров.
Презентация Hyundai Verna состоится 21 марта, но теперь от индийского офиса ждут только комплектаций и цен. Возможно, "бюджетник" ещё сможет удивить ранее невиданными опциями вроде автопилота, но продвинутая электроника должна быть доступна только для самых дорогих версий.
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