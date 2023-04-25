Как заводить заглохшую машину с толкача

На дорогах могут случаться разные сценарии, и иногда водителю приходится заводить заглохший автомобиль с толкача. В нюансах этого метода Autonews помог разобраться технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов, передает Day.Az.



Как завести машину с толкача?

На машинах с механической коробкой передач требуется сначала включить третью передачу. Затем толкающие должны разогнать машину до скорости в 10-15 км/ч, после чего водителю нужно убрать ногу с педали сцепления и выжать педаль газа.



В период советского автопрома водители нередко заводили машину, используя метод толкача. То есть помощники толкали автомобиль, разгоняя его до нужной скорости, и ее хватало для пуска мотора. Коленвал через трансмиссию раскручивается от крутящихся колес.



Если речь идет о старых автомобилях, то необходимы несколько условий, чтобы метод толкача сработал. Аккумулятор в автомобиле должен быть не полностью разряжен, остаточного заряда хватит, чтобы запустить мотор. Сам ДВС должен быть исправен. Завести автомобиль со сломанным двигателем невозможно.

Можно ли завести машину с коробкой-автомат с толкача?

В современных условиях, если разрядился аккумулятор или возникли проблемы со стартером, у неопытных водителей может появиться идея воспользоваться дедовским методом. Однако автомобиль с коробкой-автомат не завести таким образом. Это просто конструктивно невозможно.



Получится ли завести с толкача новый автомобиль?

Только старые авто с механической коробкой передач я бы рискнул заводить с буксира или толкача. У современных автомобилей такой метод часто приводит к перескакиванию ремня ГРМ и даже цепи ГРМ, что, в свою очередь, ведет к дорогостоящему ремонту двигателя. Лучше все-таки заменить аккумулятор или, если проблема не в нем, вызвать эвакуатор и доставить автомобиль в сервис.