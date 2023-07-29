Hyundai официально представила седаны Elantra N и Elantra N Line. Первый является альтернативой "горячим" хетчбэкам, а второй - для тех, кому хватает возможностей обычного седана, но хочется, чтобы автомобиль имел "спортивный" вид, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Hyundai Elantra N получил более развитые бамперы, 19-дюймовые колесные диски, черный спойлер на крышке багажника и раздвоенный выхлоп, а в салоне - кресла-"ковши" с комбинированной обивкой кожа-алькантара.

Под капотом - 2,0-литровый турбомотор с непосредственным впрыском, выдающий в пике 290 л.с. Базовая коробка передач - 6-ступенчатая МКПП, альтернатива - 8-ступенчатый "робот". До 100 км/ч Hyundai Elantra N разгоняется за 5,3 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Elantra N Line может быть как гибридом (141 л.с.), так и обычным бензиновым седаном (204 л.с.). В обоих случаях - мотор 1,6 л, только у гибрида он атмосферный, а у бензинового варианта - с турбиной. Самый мощный вариант имеет 7-ступенчатый "робот" и разгоняется до 100 км/ч за 8 секунд.