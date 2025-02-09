Toyota объяснила, почему у нового 4Runner нет "механики". Представитель компании заявил Car and Driver, что среди американских клиентов большого спроса на такую модификацию не было. При этом теоретически Toyota 4Runner с 6-ступенчатой "механикой" возможна: поскольку архитектура внедорожника TNGA-F такая же, как у актуального пикапа Tacoma, с бензиновым 2,4-литровым турбомотором i-Force может сочетаться не только 8-ступенчатый автомат, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Toyota 4Runner шестого поколения дебютировал в прошлом году, и технически внедорожник близок к грузовичку Tacoma. Однако у пикапа 6-ступенчатая "механика" есть в комбинации с турбомотором 2.4 (274 л.с., 420 Нм), а внедорожник бывает только с автоматом. Если клиенты попросят, трёхпедальный 4Runner тоже появится, но в США такой расклад маловероятен.

Дело в том, что Toyota 4Runner доступен только с автоматом 25 лет: от "механики" отказались после 2000 модельного года в третьем поколении модели. На других рынках предлагают идеологически похожий внедорожник Fortuner, и у него остаётся 5-ступенчатая "механика" в связке со старым бензиновым "атмосферником" объёмом 2,7 литра. Однако за океаном предпочитают двухпедальные варианты.

В США в сегменте новых пикапов только Toyota Tacoma бывает с "механикой": все остальные модели вне зависимости от габаритных размеров и типа силовой установки лишены педали сцепления. Причина проста: по статистике ручную коробку передач выбирает 2 процента клиентов! Среди внедорожников на "ручке" доступны только Ford Bronco и Jeep Wrangler.