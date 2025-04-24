Tank готовит обновление для внедорожника 500

Обновленный Tank 500 сфотографировали в Китае. Дочерняя марка Great Wall Motor до конца года улучшит модель под индексом 500 - второй по популярности Tank в России после "трехсотого". Обновленный внедорожник в легком камуфляже заметили на парковке в Китае, пишет портал "Китайские автомобили". Судя по снимкам, вносить кардинальные изменения во внешность популярной модели Tank пока не планирует, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Камуфляжем скрыта решетка радиатора с более крупными ламелями, а также прилегающие к фарам части кузова. Сама передняя оптика при этом выглядит прежней. Кроме того, маскировка видна на крыше, где размещен некий новый элемент - вероятно, это лидар, что намекает на появление более продвинутых ассистентов водителя.

Салон обновится по схеме Tank 300. Внедорожнику достанется новый двухспицевый руль, а селектор коробки передач переместят на рулевую колонку. На центральном тоннеле останутся только переключатели режимов езды.

Моторная гамма, по всей вероятности, изменений не претерпит. В Китае Tank предлагают в трех вариантах: с трехлитровым V6 со стартер-генератором, с параллельно-гибридной установкой Hi4-T и с трехмоторной Hi4-Z, развивающей 864 лошадиных силы и 1195 Нм крутящего момента.

На родине Tank 500 стоит от 335 тысяч юаней.