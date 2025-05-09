Раскрыта стоимость брутального кроссовера Lynk & Co 900, созданного Geely и Volvo

Семь мест и 872 лошадиные силы: раскрыта стоимость Lynk & Co 900. Новая флагманская модель марки, созданной Geely и Volvo, выходит на рынок Китая. Трехрядный гибридный кроссовер с брутальным дизайном в стиле Range Rover на этапе приема заказов стоит 289 900 юаней, что эквивалентно 3,3 миллиона рублей. В такую цену обойдется Lynk & Co 900 с 724-сильной бензоэлектрической установкой, но есть и варианты мощнее. Главными конкурентами 900-го на китайском рынке станут Aito M9, Li Auto L9 и Denza N9, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Lynk & Co 900 дебютировал еще в начале этого года. Это самая крупная и технологичная модель марки на сегодняшний день: в ее основе лежит перспективная платформа SPA Evo, заявлены аэродинамические элементы в переднем бампере, полноуправляемое шасси с углом поворота задних колес на 20 градусов и возможность езды по диагонали в "режиме краба". В салоне же есть сдвижной монитор с разрешением 6К, встроенный холодильник, аудиосистема Harman/Kardon с динамиками в подголовниках и электрорегулировки сидений на всех трех рядах.

Выбрать можно из нескольких модификаций. Самая доступная из них - с гибридной установкой, состоящей из 1,5-литрового ДВС и двух электромоторов, суммарно развивающих 711 лошадиных сил. У такого Lynk & Co 900 емкость батареи составляет 44,85 киловатт-часа: на чистом электричестве он проезжает 220 километров, а общий запас хода достигает 1355 километров. На ступень выше вариант с двухлитровым турбодвигателем и более мощными электромоторами. Общая отдача такой установки равна 724 силам, батарея уже 52,38-киловаттная, а запас хода - 280 и 1350 километров соответственно.

Наконец, у топового гибрида ДВС объемом 2,0 литра и три электромотора на 872 силы. Такой кроссовер разгоняется с места до "сотни" за 3,4 секунды, на чистом электричестве проезжает 268 километров, а при полном баке и полностью заряженной батарее - 1443 километра.

На рынок Китая 900-й вышел в четырех уровнях оснащения по цене от 309 900 до 416 900 юаней (3,5-4,7 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня), однако на модель распространяются временные скидки, с учетом которых кроссовер можно купить за 289 900 - 396 900 юаней.