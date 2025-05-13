Honda CR-V получил «внедорожную» версию

Кроссоверу Honda CR-V добавили "внедорожную" версию TrailSport. Впервые такое исполнение сочетается с гибридной силовой установкой, также у "трейлспортов" есть полный привод, улучшенная антибуксовочная система, подогрев передних сидений, руля, панорамный люк и электропривод двери багажника. Остальным версиям CR-V расширили оснащение, включив туда беспроводную зарядку и более крупный экран мультимедиа, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Кроссовер Honda CR-V вот уже более 25 лет остаётся бестселлером американского рынка, причем в прошлом году был установлен абсолютный рекорд продаж - свыше 400 тысяч экземпляров. Сейчас модель пребывает в шестом поколении, и обновление в рамках смены модельного года должно сделать её более привлекательной. Для этого расширен список стандартного оснащения и добавлена новая версия - "внедорожная" версия TrailSport, как у Pilot и Passport.

Все CR-V отныне идут с увеличенным до 9 дюймов экраном медиасистемы (было 7") и беспроводной зарядкой. Вариантам EX-L, Sport-L, TrailSport и Sport Touring положена цифровая приборка диагональю 10,2 дюйма, также у Sport Touring появился ездовой режим Individual и поддержка сервисов Google. Полноприводным CR-V, свою очередь, улучшили управление тягой на низких скоростях. Теперь электроника будет подтормаживать сразу два буксующих колеса (по одному на каждой оси), помогая моменту перебираться туда, где лучше сцепление.

Продвинутый трекшн-контроль достанется и CR-V TrailSport Hybrid, который, как ясно из названия, предложат с гибридной силовой установкой. В ней бензиновый "атмосферник" 2.0, работающий по циклу Аткинсона, дополняет пара смонтированных параллельно друг другу электромоторов. Тяговый развивает 335 Нм, а комбинированная мощность всей системы составляет 207 лошадиных сил. Привод у "трейлспортов" полный, Real Time AWD. Из главных отличий от других версий - особый декор и 18-дюймовые колеса с шинами Continental CrossContact ATR. В продаже такие кроссоверы появятся этой весной.