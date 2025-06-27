Из Tesla уволился один из ключевых сотрудников

Топ-менеджер компании Tesla Омид Афшар, отвечавший за продажи знаменитых электрокаров в Северной Америке и Европе, уволился. Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Руководитель и давний доверенный человек Илона Маска Омид Афшар покинул компанию-производителя электромобилей Tesla. <...> Это очередной уход высокопоставленного сотрудника на фоне того, что компания борется с замедлением мирового спроса", - сказано в статье.

Афшар получил место в компании бизнесмена только в 2024 году, уточняет газета. Однако он работал на Маска с 2017-го, решая сложные задачи, в том числе связанные с массовыми увольнениями, выяснили журналисты.

Кроме того, компанию покинула HR-директор североамериканского подразделения Tesla Дженна Ферруа, пишет FT.