Названа неожиданная опасность электромобилей на дорогах

В эксперименте приняли участие 52 человека. В специальной безэховой лаборатории испытуемым воспроизводили звуки трех типов сигналов электромобилей и шум двигателя обычного автомобиля. Звуки имитировали реальную ситуацию на парковке супермаркета - с фоновым шумом и несколькими движущимися машинами. Участникам нужно было быстро определить, с какой стороны доносится звук. Самыми "незаметными" оказались двухтональные сигналы: никто из испытуемых не смог точно определить все их направления за отведенные 10 секунд.

По словам докторанта Леона Мюллера, большинство требований к звуковым сигналам электромобилей касаются лишь того, чтобы их можно было услышать, но не предполагают оценку направления источника или количества машин. А ведь именно такая информация критична, например, при попытке пересечь парковку, где одновременно движутся несколько электрокаров одной модели.

Ученые отмечают, что звуки двигателей внутреннего сгорания - короткие и насыщенные всеми частотами - воспринимаются проще, чем монотонные и незнакомые сигналы электромобилей. Проблема усиливается, когда сигналов несколько и они накладываются.

Исследование поднимает вопрос о необходимости разработки новых типов AVAS-сигналов, которые будут не только слышны, но и позволят точно понять, где находится автомобиль. Это важно для безопасности всех участников движения, особенно с учетом все более плотного городского трафика. В рамках продолжения проекта ученые изучают, как такие сигналы воспринимаются различными группами пешеходов и какое влияние они могут оказывать на поведение в реальных дорожных условиях.