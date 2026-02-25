Bentley представила версию Bentayga для женщин

Bentley показала эксклюзивную версию Bentayga для женщин. Лимитированная Bentayga оснащена 4,0 литровым битурбомотором V8 и выпущена тиражом всего 10 экземпляров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает Carscoops.

"Bentayga окрашен в металлический белый цвет "Ice", который при определенном освещении приобретает едва заметные синие оттенки. Он оснащен 22-дюймовыми серебристыми дисками, а тормозные суппорты выполнены в цвет кузова. Внутри синяя тема продолжается в умеренных количествах. На спинках сидений синими вышиты эмблемы Bentley, а на приборной панели изображены изящные синие цветочные мотивы", - говорится в публикации.

Остальная отделка салона выполнена в двух цветах - льняном и графитово-сером. Серый цвет использован на руле, верхних частях дверей, передней панели, а также в зоне центрального блока и экрана мультимедиа. На порогах установлены именные накладки "Something Blue Collection" - чтобы владелица не забывала, в каком из десяти уникальных автомобилей находится.

Премьера спецверсии Bentayga состоялась в минувшие выходные на токийской площади Оояме - место выбрали под стать автомобилю, изысканное и атмосферное. Стартовая цена - 34 миллиона иен. Несколько экземпляров из лимитированной серии уже забронированы. Под капотом Bentayga - проверенный 4,0 литровый битурбомотор V8 мощностью 542 л.с. и 770 Н·м тяги, доступной уже с 2000 об/мин. Для роскошного внедорожника с массой, сопоставимой с небольшой луной, этого более чем достаточно: разгон до сотни занимает 4,5 секунды, а максимальная скорость достигает 290 км/ч.