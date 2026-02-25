BYD представил внедорожник с экранами и раскладной кроватью

BYD показала интерьер внедорожника Song Ultra EV с кроватью внутри. Электромобиль получит так называемый "режим большого кузова", который должен расширить его функциональность и сделать пригодным для самых разных ситуаций. Ориентировочная стартовая цена модели составит около 180 тысяч юаней (более 26 тыс. долларов).

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает издание CarNewsChina.

В интерьере Song Ultra EV доминируют прямые линии приборной панели, которую дополняют встроенная цифровая "приборка" и плавающий центральный экран. В салоне предусмотрены две беспроводные зарядки для смартфонов, два подстаканника и поворотный контроллер мультимедиа.

Song Ultra EV выполнен в фирменном стиле BYD: спереди - закрытая решетка радиатора и сквозная светодиодная полоса в форме "звездного кольца". Корму украшают сплошные фонари и массивный спойлер, добавляющие облику динамики. В качестве опции доступен лидар - он открывает возможность установки системы помощи водителю God's Eye B, работающей как в городе, так и на трассе.

Габариты Song Ultra EV: длина - 4850 мм, ширина - 1910 мм, высота - 1670 мм, колёсная база - 2840 мм. Модель оснащена одним электромотором мощностью 270 кВт (362 л.с.), который разгоняет машину до максимальных 210 км/ч. Покупателям предложат два варианта батарей: на 75,6 кВт·ч и 82,7 кВт·ч - запас хода по циклу CLTC составит 620 и 710 километров соответственно.