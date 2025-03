https://news.day.az/azerinews/1740724.html

Mayda neçə gün iş olmayacaq?

2025-ci il üçün iş vaxtı norması və istehsalat təqviminə əsasən may ayında xüsusi günlərə görə 2 gün qeyri-iş günü olacaq. Day.Az Metbuat.az-a istinadən bildirir ki, 9 May Faşizm üzərində Qələbə günü, 28 May isə Müstəqillik Günüdür.