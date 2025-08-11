https://news.day.az/azerinews/1773472.html Ötən ay qan verənlərin 44 nəfəri əcnəbi olub - RƏSMİ Səhiyyə Nazirliyi Respublika Qan Bankına (mərkəzə) 2025-ci ilin iyul ayı ərzində 4503 nəfər qan donorluğu üçün müraciət edib. Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Səhiyyə Nazirliyi Respublika Qan Bankındən məlumat verilib. Bildirilib ki, onlardan 4184 nəfərdən qan götürülüb. "Qan verənlərin 44 nəfəri əcnəbi olub.
