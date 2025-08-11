https://news.day.az/azerinews/1773526.html Gürcüstan Prezidenti sabah Türkiyəyə səfər edəcək Avqustun 12-də Gürcüstan Prezidenti Mixeil Kavelaşvili dövlət başçısı seçildikdən sonra ilk dəfə olaraq Türkiyəyə səfər edəcək. Day.Az xəbər verir ki, M. Kavelaşvilinin ikigünlük səfəri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə təşkil olunub.
