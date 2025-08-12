https://news.day.az/azerinews/1773708.html Elon Musk "Apple"ı məhkəməyə verir Elon Musk "Apple"a qarşı antiinhisar iddiası ilə məhkəmə açacağını bəyan edib. Onun fikrincə, "App Store" platformasında yalnız "OpenAI"nin "ChatGPT" tətbiqi dominant olaraq təbliğ olunur. Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə xəbəri "X" rəhbəri özünün sosial media səhifəsində paylaşıb
Elon Musk "Apple"a qarşı antiinhisar iddiası ilə məhkəmə açacağını bəyan edib. Onun fikrincə, "App Store" platformasında yalnız "OpenAI"nin "ChatGPT" tətbiqi dominant olaraq təbliğ olunur.
bu barədə xəbəri "X" rəhbəri özünün sosial media səhifəsində paylaşıb
O, vurğulayıb ki, "ChatGPT" ABŞ "iPhone" "App Store"də "Ən yaxşı pulsuz tətbiqlər" siyahısında birinci yerdədir, Grok isə yalnız beşinci sırada qərarlaşıb.
"Grok" və "X" tətbiqlərinin "Mütləq yüklənməli tətbiqlər" siyahısına daxil edilməməsi, onun fikrincə, "App Store"un tərəfsizliyinə şübhə doğurur və bu, aydın bir antiinhisar pozuntusudur.
