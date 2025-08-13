Ağıllı saatlar haqqında həqiqət: Onlar dəqiq ölçmür
Ağıllı saatların stress səviyyəsini dəqiq müəyyən edə bilmədiyi ortaya çıxıb/
Qaynarinfo xəbər verir ki, Leiden Universiteti tərəfindən aparılan araşdırmada 3 ay ərzində 800 gənc yetkin "Garmin Vivosmart 4" model ağıllı saatlarla izlənilib.
İştirakçılardan gündə 4 dəfə stress, yorğunluq və yuxu vəziyyətlərini bildirmələri istənilib.
Nəticədə, saatların ölçdüyü stress səviyyələri ilə iştirakçıların bəyanları arasında "demək olar ki, sıfır" səviyyəsində əlaqə olduğu müəyyənləşib. İştirakçıların dörddə biri üçün isə ağıllı saatlar, özlərini stressli və ya stresssiz hiss etdiklərini bildirdikləri anda tam əks nəticə göstərib.
Araşdırmada yorğunluq ölçmələrinin stress ölçmələrinə nisbətən bir qədər daha düzgün olduğu, yuxu müddətinin isə iştirakçıların hiss etdiyi istirahətlilik səviyyəsi ilə daha güclü əlaqə göstərdiyi aşkarlanıb.
Lakin qeyd olunub ki, yuxu məlumatları yalnız yuxu müddətini əks etdirir və yuxu keyfiyyəti barədə birbaşa məlumat vermir.
"Tibbi cihaz deyillər" xəbərdarlığı
Univeristetin klinik psixologiya sahəsi üzrə dosent Eyko Frid açıqlamasında deyib ki, ürək döyüntüsünün ölçülməsi, emosional vəziyyəti müəyyən etmək üçün kifayət deyil. Ürək döyüntünüz, yalnız narahatlıqdan deyil, həm də sevinc və həyəcan səbəbilə arta bilər.
Frid, araşdırma nəticələrinin bu cihazların psixoloji vəziyyətlə bağlı verdiyi məlumatlar haqqında mühüm suallar doğurduğunu bildirərək xəbərdarlıq edib:
"Ehtiyatlı olun və ağıllı saatınıza görə həyatınızı yönləndirməyin. Bunlar tibbi cihaz deyil, istehlak məhsullarıdır".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре