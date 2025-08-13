Zeytunu bu formada yemək "zəhərləyir"
Türkiyəli professor Canan Karatay zeytunun yanlış istehlakının sağlamlığa zərər verə biləcəyini bildirib.
Milli.Az xəbər verir ki, o, zeytunun su ilə yuyulub duzunun çıxarılmasının orqanizm üçün zərərli olduğunu, hətta bu vərdişin sonsuzluğa belə səbəb ola biləcəyini qeyd edib.
Canan Karatay düzgün qida qəbulunun vacibliyini vurğulayaraq kristal duzla hazırlanmış yağlı pendir və zeytun istehlak etməyi tövsiyə edib. O, evdəki təmizləyici vasitələrdə zəhərli maddələr olduğuna görə evlərin tam steril olmasının vacib olmadığını, əsas olanın təmiz qida qəbul etmək olduğunu söyləyib.
Zeytun orqanizmi zərərli hüceyrələrdən təmizləyən antioksidantlarla zəngindir və xərçəng riskini azaldır. A və E vitaminləri ilə zəngin olan zeytun göz sağlamlığını qoruyur, gecə görməsini yaxşılaşdırır və yaşa bağlı göz xəstəliklərinin qarşısını alır.
Uşaqlarda sümük inkişafını dəstəkləyən, yaşlılarda isə sümük qırılmalarının qarşısını alan zeytun ürək xəstəlikləri və xərçəng kimi xroniki xəstəliklərə qarşı qoruyucu təsir göstərir.
E vitamini ilə beyin funksiyalarını qoruyan, sinir sistemini gücləndirən zeytun Alzheimer riskini azaldır. Dəmir mənbəyi olaraq qırmızı qan hüceyrələrinin istehsalına kömək edir və orqanizmin oksigenlə təmin olunmasına dəstək verir.
Zeytun və zeytun yağı həzm sisteminin sağlam işləməsinə kömək edir, mədə turşusunu azaldır, qastrit və safra daşı riskini azalda bilir.
A, D, E və K vitaminləri ilə zəngin olan zeytun qanazlığının qarşısını alır, uşaqlarda bədən inkişafını sürətləndirir və güclü əzələ-sümük quruluşunun formalaşmasına kömək edir.
