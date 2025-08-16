https://news.day.az/azerinews/1774404.html Çimərliklərdə hava necə olacaq? Avqustun 17-də Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Çimərliklərdə hava necə olacaq?
Avqustun 17-də Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) +25 dərəcədən +26 dərəcəyədək, cənub çimərliklərində (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) +26 dərəcədən +27 dərəcəyədək olacaq.
