Çimərliklərdə hava necə olacaq?

Avqustun 17-də Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

 

Bildirilib ki, dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) +25 dərəcədən +26 dərəcəyədək, cənub çimərliklərində (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) +26 dərəcədən +27 dərəcəyədək olacaq.