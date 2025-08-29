https://news.day.az/azerinews/1776882.html “iPhone 17”nin qiyməti açıqlandı "Apple" şirkətinin sentyabrın 9-da təqdim edəcəyi "iPhone 17" modelinin gözlənilən satış qiymətləri açıqlanıb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, şirkətin yeni smartfon seriyası dörd fərqli modeldən ibarət olacaq və bu modellərdən üçü ötən ildən təxminən 50 ABŞ dolları baha qiymətə satılacaq.
“iPhone 17”nin qiyməti açıqlandı
"Apple" şirkətinin sentyabrın 9-da təqdim edəcəyi "iPhone 17" modelinin gözlənilən satış qiymətləri açıqlanıb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, şirkətin yeni smartfon seriyası dörd fərqli modeldən ibarət olacaq və bu modellərdən üçü ötən ildən təxminən 50 ABŞ dolları baha qiymətə satılacaq.
Beləcə "iPhone 17" modelinin gözlənilən başlanğıc qiymətinin 799 ABŞ dolları təşkil edəcəyi bildirilir.
"iPhone 17 Air" - 949, "iPhone 17 Pro" - 1049, "iPhone 17 Pro Max" isə 1249 ABŞ dolları dəyərində satılacaq.
