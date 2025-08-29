https://news.day.az/azerinews/1776908.html Şəmkirdə boru xəttində qəza - Ətrafı su basdı - VİDEO Şəmkir rayonunda su anbarına gedən magistral boru xəttində qəza baş verib. Day.Az "Qafqazinfo" istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində boru xəttindən axan su ətrafa yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:
