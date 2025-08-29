Şəmkirdə boru xəttində qəza

Şəmkir rayonunda su anbarına gedən magistral boru xəttində qəza baş verib.

Day.Az "Qafqazinfo" istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində boru xəttindən axan su ətrafa yayılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik: