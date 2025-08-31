Təhlükəli xərçəng növünün inkişafını belə dayandırmaq olar - YENİ YOL
Qaraciyər xərçənginin müalicəsində hüceyrə peyvəndinin standart terapiyaya əlavə olunması xəstəliyin inkişafını əhəmiyyətli dərəcədə ləngidə bilər. Bu barədə Birmingem Universitetinin və Böyük Britaniyanın bir sıra klinikalarının alimləri məlumat verib.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, tədqiqatın nəticələri "Clinical Cancer Research" jurnalında dərc olunub.
Peyvənd immun sisteminin əsas tənzimləyiciləri olan dendritik hüceyrələrdən hazırlanır. Onlar pasiyentlərin ağ qan hüceyrələrindən ayrılır, laboratoriyada şiş zülallarını tanımağa "öyrədilir" və yenidən orqanizmə qaytarılır. Bu yanaşma xərçəng hüceyrələrini hədəfləyən "killer" immun hüceyrələrini aktivləşdirir.
Sınaqlarda hepatosellülar karsinoma (qaraciyər xərçəngi) diaqnozu qoyulmuş 48 pasiyent iştirak edib. Standart müalicə ilə yanaşı dendritik peyvənd alan pasiyentlərdə şişin inkişafı orta hesabla 18 ayadək dayandırılıb. Nəzarət qrupunda isə bu göstərici cəmi 10 ay təşkil edib. Bu, qaraciyər xərçənginə qarşı belə bir peyvəndin effektivliyini nümayiş etdirən ilk nəzarətli klinik tədqiqat olub.
Metod daha genişmiqyaslı sınaqlarda əlavə yoxlamalar tələb etsə də, əldə edilən nəticələr artıq indidən ən təhlükəli xərçəng növlərindən birinə qarşı yeni, əlçatan və təsirli mübarizə üsulunun yaradılacağına ümid verir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре