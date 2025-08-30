https://news.day.az/azerinews/1777105.html Qəzada xəsarət alan 5 yaşlı uşaq öldü Sabirabadda iki gün əvvəl baş vermiş yol qəzasında ağır xəsarət alan azyaşlı vəfat edib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, həkimlərin səylərinə baxmayaraq, 5 yaşlı Nilayın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, VAZ markalı iki avtomobilin toqquşması nəticəsində daha bir nəfər hadisə yerində ölmüşdü.
