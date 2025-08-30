Qəzada xəsarət alan 5 yaşlı uşaq öldü

Sabirabadda iki gün əvvəl baş vermiş yol qəzasında ağır xəsarət alan azyaşlı vəfat edib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, həkimlərin səylərinə baxmayaraq, 5 yaşlı Nilayın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Qeyd edək ki, VAZ markalı iki avtomobilin toqquşması nəticəsində daha bir nəfər hadisə yerində ölmüşdü. Üç nəfər isə xəstəxanada həkim nəzarətinə götürülmüşdü.