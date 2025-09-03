Xəzər və su qıtlığı Qafqazın sabitliyini necə silkələyir?
Biz artıq özümüzü aldatmaq lüksünü itirmişik. Söhbət təsadüfi hava kataklizmlərindən və ya keçici təbiət pozuntularından getmir. Gözümüzün önündə yeni bir dünya düzəni formalaşır: burada həssaslıq adi hala çevrilir, risklər isə gündəlik həyatın qaçılmaz reallığına dönür. Bu, uzaq gələcəyə aid proqnoz da deyil, futurologların abstrakt hipotezləri də deyil. Bu, canlı yayımda gözümüzün önündə baş verən reallıqdır. Onu soyuq analiz, sərt məntiq və təxirəsalınmaz qərarlar tələb edir. Artıq elə bir epoxanın astanasındayıq ki, cəmiyyətin sabitliyi də, gələcəyin öz varlığı da reaksiyanın sürəti və analizin dəqiqliyindən asılıdır.
Xəzərin qlobal siqnalı
Dünyanın ən böyük qapalı hövzəsi olan Xəzər tarixi boyu iqlim və antropogen təsirlərə qarşı həssas ekosistem nümunəsi sayılıb. Dənizin səviyyəsi həmişə dəyişkən olub, amma indiki tendensiya elmi ictimaiyyətdə ciddi həyəcan yaradır.
1990-cı illərin sonundan bəri müşahidələr göstərir ki, səviyyə ardıcıl mənfi dinamika nümayiş etdirir. GRACE peyk missiyası və onun davamçılarının qravimetrik ölçmələri ortaya qoyur ki, Xəzərin ümumi su kütləsi itkisi Yer üzündəki iri su hövzələri arasında ən yüksək göstəricilərdən biridir. Son 20 ildə dəniz səviyyəsi 1,5 metrədək aşağı düşüb. 2020-ci ildə nüfuzlu "Communications Earth & Environment" jurnalında dərc olunmuş proqnozlara görə, iqlim ssenarilərinin modelləşdirilməsi əsasında əsrin sonuna qədər səviyyənin daha 9-18 metr azalması real hesab olunur. Bu isə ən "realist" istixana qazı emissiyası ssenariləri fonunda belə labüd görünür.
ABŞ Geoloji Xidməti və Potsdam İnstitutunun xəbərdarlığı
Amerikanın Geoloji Xidməti və Almaniyanın Potsdam İqlim Təsirləri Araşdırmaları İnstitutu bu faciəvi prosesi iki əsas amillə izah edir:
Dənizin səth temperaturunun sürətlə artması nəticəsində buxarlanmanın güclənməsi. Məlumatlara görə, Xəzər regionu qlobal orta templə müqayisədə xeyli sürətlə isinməkdədir. Əsas qidalandırıcı çaylardan, xüsusilə də ümumi şirin su axınının 80 faizini təmin edən Volqadan daxilolmaların azalması. Volqa hövzəsi həm yağıntıların rejimindəki dəyişikliklərin, həm də təsərrüfat məqsədləri üçün suyun kütləvi istifadəsinin ikili təzyiqi altındadır.
İqtisadi və ekoloji fəsadlar: sistem xarakterli böhran
Xəzərin dayazlaşması təkcə təbiət hadisəsi deyil, həm də iqtisadi və siyasi düzəni silkələyən çoxşaxəli böhrandır. Onun təsirləri bir neçə strateji sahədə artıq açıq görünür.
Nəqliyyat logistikasında dar boğaz
Aktaudan Bakıya, Türkmənbaşıdan Mahaçqalaya qədər Xəzərin bütün iri limanlarında suyun dərinliyi kritik həddə enir. Beynəlxalq Limanlar və Körfəzlər Assosiasiyası (IAPH) öz hesabatlarında xəbərdarlıq edir: dərinləşdirmə işləri milyonlarla dollar tələb edir, gəmilərin oturmasına məhdudiyyətlər qoyulur, nəticədə logistika xərcləri kəskin artır. Bu isə "Şərq-Qərb" və "Şimal-Cənub" kimi əsas tranzit dəhlizlərinin iqtisadi səmərəliliyini sual altına salır.
Neft-qaz sektoruna təhdid
Xəzərin şelfində qurulan buruqlar, sualtı kəmərlər və digər enerji infrastruktur obyektləri müəyyən dərinlik və sahil parametrləri nəzərə alınaraq layihələndirilmişdi. İndi həmin amillər dəyişir və milyardlarla dollarlıq yeni müdafiə, bərpa və modernizasiya investisiyası tələb olunur. Əks halda, açıqda qalan borular və platformalar sıradan çıxmaq riski ilə üz-üzədir.
Biodiverisitənin qırılma nöqtəsi
Xüsusilə Şimal Xəzərin dayaz sularında yerləşən unikal ekosistemlər geri dönüşsüz şəkildə məhv olur. Nərə balıqlarının kürüləmə yerləri, quşların miqrasiya marşrutları və yem bazası daralır. Su səviyyəsinin enməsi ilə yanaşı, duzluluğun artması da növlərin dəyişməsinə gətirir. WWF-in məlumatına görə, Xəzər regionu artıq "qlobal bioloji qırılma nöqtələri" siyahısına daxil edilib.
Cənubi Qafqaz: su stressinin böyüyən kölgəsi
Xəzərdəki böhran fonunda Cənubi Qafqazda daha bir gərginlik ocağı alovlanır. Su təminatı artıq sadəcə kənd təsərrüfatı problemi deyil, birbaşa milli təhlükəsizlik məsələsidir.
Böyük Qafqaz buzlaqları sürətlə ərir
Rusiya EA Coğrafiya İnstitutu və regional tərəfdaşların monitorinqi göstərir: XX əsrin ortalarından bəri Böyük Qafqazda buzlaqların sahəsi 30 faizdən çox azalıb, buz ehtiyatı isə daha da kəskin sürətlə əriməkdədir. Son 20 ildə proses sürətlənib. Qlobal səviyyədə son iki onillikdə buzlaqların təqribən 7 faizinin itirilməsi qeyd olunur. Cənubi Qafqaz isə bu statistikadan da sürətlə irəliləyir. Bu buzlaqlar təbii su anbarları rolunu oynayırdı, çayların yay aylarında stabil axımını təmin edirdi. Onların itməsi deməkdir ki, yazda qəfil daşqınlar, yayda və payızda isə kəskin quraqlıq və su çatışmazlığı qaçılmaz olacaq.
Demoqrafik təzyiq və səmərəsiz istifadə
Cənubi Qafqazda miqrasiya axınlarına baxmayaraq, əhali əsasən şəhərlərdə cəmlənməkdədir. Bu isə su təchizatı sistemlərinə böyük yük salır. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) xəbərdarlıq edir: Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan "sabit su qıtlığı" həddindədir. Su sərfiyyatının 70-75 faizi kənd təsərrüfatının payına düşür. Amma burada istifadə olunan boroz və səthi suvarma metodları həm köhnəlmiş, həm də israfçıdır. Su ehtiyatlarının faydalı istifadə əmsalı 40-50 faizdən yuxarı qalxmır, yəni götürülən suyun yarısı itkiyə gedir.
Transsərhəd amil və diplomatik risklər
Regiondakı iri çayların əksəriyyəti transsərhəddir: Kür, Araz, Samur. Bu isə paylaşma məsələsini daha da gərginləşdirir. Su ehtiyatlarının azalması fonunda tərəflər arasında münaqişə potensialı artır. Mövcud mexanizmlər ya işləmir, ya da formaldır. Əslində isə Cənubi Qafqaz üçün su problemi artıq sadəcə ekoloji çağırış deyil, ciddi geosiyasi riskə çevrilməkdədir.
Niyə indi hərəkət etməliyik: iki rəqəm və bir prinsip
Birinci amil: kritik asılılıq. Azərbaycanın su təhlükəsizliyi həqiqətən də fövqəladə dərəcədə transsərhəd asılılıq üzərində qurulub. Rəsmi qiymətləndirmələrə görə, çay ehtiyatlarının 67-70 faizi ölkə hüdudlarından kənarda, əsasən Kür və Araz hövzələrində formalaşır. Kür təkbaşına ölkə ərazisinin 80 faizini əhatə edir və içməli suyun 70 faizdən çoxunu təmin edir. Yəni söhbət təkcə hidroqrafiyadan getmir. Bu, dövlətin dayanıqlıq sütunlarından biridir. Çünki mənbələrin idarəsi başqa yurisdiksiyaların əlindədir, yuxarı axında baş verən quraqlıqlar, su anbarlarının işləmə rejimi isə birbaşa bizim kranımıza yansıyır. Quraq illərdə səthi suların ümumi həcmi 27 km³-dən 20-21 km³-ə qədər düşür, Kür və Araz sərhədlərində isə yağlar, fenollar, mis və digər zəhərli komponentlər üzrə normadan artıq çirklənmə qeydə alınır.
İkinci amil: Qafqaz buzlaqlarının əriməsi. "Yay akkumulyatoru" adlandırılan Böyük Qafqaz buzlaqları gözümüzün önündə sürətlə itir. 2000-2020-ci illərdə onların sahəsi 23,2 faiz azalıb (təxminən 321 km²), illik orta ərimə tempi 1,16 faiz olub. Xüsusilə də şərq seqmentində sürət daha yüksəkdir. Bu fakt quru statistika deyil. Məhz yay aylarında firn və buzlaq ehtiyatlarından gələn axım çaylarda səviyyəni sabit saxlayırdı. İndi isə yazda daşqın pikləri, iyul-sentyabrda isə dərin quraqlıqlar qaçılmazdır. Bunun nəticəsi isə içməli su, energetika və suvarma üçün böyüyən risklərdir.
Üçüncü amil: Xəzər faktoru. Ən konservativ iqlim modelləri belə əsrin sonuna qədər Xəzərin səviyyəsinin enəcəyini qaçılmaz sayır. Orta və yüksək emissiya trayektoriyalarında enmə 8-14 metr arası qiymətləndirilir (fərqli modellərdə 2-dən 21 metrədək), ən mənfi CMIP6 ssenarilərində isə bu göstərici bəzi zonalarda 20-30 metrə çata bilər. Əlavə olaraq, suyun antropogen götürülməsi və hövzədə artan istifadə bu göstəriciyə daha 7 metr əlavə edə bilər. Qısamüddətli dinamika isə artıq göz qabağındadır: 1996-2021-ci illərdə peyk altimetriyası ümumi səviyyənin 1,5 metr enməsini qeydə alıb, xüsusilə 2006-cı ildən sonra proses sürətlənib.
Şimalın dayaz şelf zonaları üçün bu, akvatoriyaların tamamilə açılması, nərə balığının kürüləmə yerlərinə və gəmiçilik marşrutlarına zərbədir. Ümumilikdə isə bu, Xəzərdəki 90 faizlik qlobal nərə populyasiyasını sıxışdırır, bütün ekosistemi təzyiq altında saxlayır. İqtisadi müstəvidə isə limanların və sahilboyu infrastrukturun hər dəfə yenidən planlaşdırılması, dərinləşdirmə işləri, şvarf nöqtələrinin dəyişdirilməsi, kommunikasiya xətlərinin yenidən çəkilməsi və neft-qaz xidmətində qəza risklərinin artması deməkdir.
Prinsip: idarə etmək, dayanmaq yox
Buradan çıxan əsas nəticə aydındır: məqsəd "qaçılmazı dayandırmaq" yox, onu idarə etmək olmalıdır. BMT-nin Baş katibinin dediyi kimi, "Su insanlığın həyat qanıdır". Amma bu "qan"ı paylaşmaq üçün emosiyalar yox, cihazlar, iqtisadiyyat və müqavilələr işləməlidir.
İndi konkret olaraq nə etməli
1. "Mənbədən krana" qədər uçot və sensorika
- Normativdən ölçüyə tam keçid: magistral xətlərdə, paylayıcı qovşaqlarda, fermer təsərrüfatlarının çıxışlarında və ev təsərrüfatlarında kütləvi şəkildə sayğac və sərfölçənlərin quraşdırılması; əsas kanallar və şəbəkələr üzrə telemetriya və SCADA sistemləri. Milli qiymətləndirmələr açıq şəkildə göstərir ki, aqrar sektorda ümumi uçot yoxdur - bu, ilk növbədə aradan qaldırılmalıdır.
- Kür-Araz hövzəsi üçün vahid dispetçer mərkəzi: əsas çay məntəqələrində və su götürmə nöqtələrində debi, temperatur, itkilər və suyun keyfiyyətini canlı rejimdə göstərən interaktiv xəritə.
2. "Su planı" yox, "su iqtisadiyyatı"
- Tariflər və müqavilələr faktiki kubmetrlərə bağlanmalıdır, hektara yox; normadan artıq itkilərə görə cərimələr və təsərrüfatdaxili şəbəkələrin modernizasiyasına stimul mexanizmləri.
- Büdcə subsidiyalarının "sürülən sahəyə" yox, "qənaət edilən suya" yönləndirilməsi: içməli su və suvarma şəbəkələrində hər 1-2% texniki itkinin azaldılması bir dənə də su anbarı tikilmədən milyonlarla kub "yeni su" deməkdir.
3. "Xırda həllərin" mühəndisliyi
- Kanallardakı sızmaların və bəndciklərin bərpası, kiçik tutucu qurğular və dağətəyi zonalarda mövsümi yığıcılar, lokal nasos stansiyalarının modernizasiyası (VFD, gecə qrafikləri, enerji qənaəti), ən kritik sahələrdə damcı və yağmurlama texnikasının tətbiqi.
- Abşeron üçün texnoloji sığorta: duzsuzlaşdırma əsas yox, pik və ya ehtiyat güc kimi; üstəlik Kür-Araz, Samur və yeraltı sular arasında su götürülməsinin diversifikasiyası - mineralizasiya və PDK üzərində sərt monitorinqlə.
4. Qonşularla müqavilələr və şəffaflıq
- "Quraq illər" üçün çoxtərəfli protokollar: əvvəlcədən yazılmış azalma mexanizmləri və prioritetlər (içməli su, sanitariya buraxılışları, suvarma), üstəlik məcburi məlumat mübadiləsi - axınlar, buraxılışlar, SES-lərin işə salınması və bəndlərin təmir qrafikləri barədə.
- Kür və Arazın transsərhəd sahələrində çirklənmələrin birgə kartoqrafiyası - hər il ictimai hesabat və təmizləmə planları ilə, ölkəyə daxilolmada normadan artıq çirklənmə tendensiyasını qırmaq üçün.
5. Xəzər: qabaqlayıcı adaptasiya
- Limanların, sahilboyu tikililərin və neft-qaz xidmət infrastrukturunun −8/−14/−20 metr ssenarilərinə uyğun layihələndirilməsi: çevik dərinliklər, uzunluğa ehtiyatla nəzərdə tutulan körpülər, daşına bilən qəbulemə nöqtələri, modul boru kəməri əlavələri və ehtiyat farvater xəritələri.
- Nərə balığının kürüləmə sahələri və miqrasiya marşrutları üçün ekoloji bufer zonaları, şelfin açılması fonunda brakonyerliyə və sənaye çıxarışına qarşı nəzarətin gücləndirilməsi.
Nəticə: su təhlükəsizliyi üçün yeni məntiq
Azərbaycanın su təhlükəsizliyi üç detal üzərində qurulub: xarici asılılıq (Kür-Araz), "qar-buz akkumulyatorunun" zəifləməsi və Xəzərin uzunmüddətli kiçilməsi. Hər biri ölçmələrlə və modellərlə təsdiqlənib. Amma birlikdə onlar fərqli idarəetmə məntiqi tələb edir: hər şeyi ölçmək, az itirmək, qabaqcadan razılaşmaq və infrastrukturu "ən pis il" üçün qurmaq - "orta illər" üçün yox.
Texnoloji sıçrayış su idarəçiliyində: "litri məhsula, yoxsa torpaq drenajına yox"
Nə dərhal effekt verir
⦁ Damcı və mikro-suvarma. Tarlada tipik səmərəlilik əmsalı: damcıda 90 faiz, səthi suvarmada 50-60 faiz. Tərcüməsi sadədir: buxarlanma və süzülmə itkiləri azalır, bitkilərin qidalanması bərabərləşir, hər kubmetrdən düşən məhsuldarlıq artır.
⦁ Sensorlar və dəqiq suvarma. Peşəkar avtomatlaşdırma damcı sistemlərinin faktiki səmərəliliyini 70-95 faiz aralığında saxlayır. Burada əsas olan yalnız "dəmir" deyil, idarəetmədir.
⦁ Məhsul və aqropraktika dəyişikliyi. Daha az suya tələbatlı bitkilərə keçid, torpağın malçlanması, minimal becərmə texnologiyaları - bunların hamısı su izini azaldır, amma mənfəət marjinalı təxminən eyni qalır.
⦁ İqtisadiyyat nümunə ilə. Mərakeşin suvarma modernizasiya proqramı (damcıya subsidiyalı keçid və idarə olunan xidmətlər) minlərlə fermerə həm məhsuldarlıq, həm də suya qənaət qazandırdı. Effekt miqyaslandıqca "damcı" yüksək gəlirli məhsullar üçün norma halına gəldi.
Amma bir vacib məqam var - "səmərəlilik paradoksu". Əgər su limiti sərt qoyulmayıbsa, fermer damcıya keçdikdə tez-tez daha çox suya tələbatlı və daha gəlirli bitkilərə yönəlir, nəticədə ümumi götürmə artır. Deməli, texnologiyanı həcm limitləri və qiymət siqnalları ilə "bağlamaq" şərtdir, əks halda sahədə qənaət hovuz səviyyəsində sərfiyyata çevrilir.
İnfrastruktur: "tökülən vedrəni yamaqla, sonra doldur"
Şəbəkələrdəki itkilər - ən ucuz kubmetrdir. Dünya üzrə orta göstərici təxminən 30 faizdir, fiziki sızmalar isə hər il on milyardlarla kubmetr su deməkdir. Hansı ölkələr ki, bu göstəricini birrəqəmli həddə endiriblər, həm su, həm də maliyyə baxımından illərlə davam edən fayda əldə ediblər.
Nə etmək lazımdır
⦁ aktiv sızma nəzarəti və DMA-seksiyaları, qovşaq və armaturun dəyişdirilməsi, cihazlaşdırma, gecə təzyiqi, yalnız bundan sonra əsaslı yenidənqurma;
⦁ kanalların bərpası: "deşiklilik" 40-60 faizə çata bilər, beton/PVC ilə üzləmə və qapalı şəbəkələrə keçid itkiləri kəskin azaldır;
⦁ təmizlənmiş suların təkrar istifadəsi: İsrail kənd təsərrüfatına 85 faizdən çox təmizlənmiş tullantı sularını qaytarır;
⦁ duzsuzlaşdırma - xüsusilə ucuz "yaşıl" elektrik fonunda sahilboyu aqlomerasiya üçün ehtiyat mənbədir.
Maarifləndirmə və davranış: insan faktoru da qənaət yaradır
"Yumşaq" tədbirlər də əhəmiyyətlidir. Məsələn, Kaliforniya şəhərləri 2015-2016-cı illərdə istehlakı 25 faizdən çox azaltdı.
Region üçün konkret addımlar
⦁ suya qənaət və iqlim adaptasiyası əsaslarını məktəb və universitet proqramlarına salmaq;
⦁ "eko-normları" kommunal xidmətlər və aqrosektor standartlarının tərkib hissəsinə çevirmək;
⦁ hər bir ailə üçün sadə "kubmetrin qaydaları" ilə geniş maarifləndirmə kampaniyaları aparmaq.
Monitorinq və proqnozlaşdırma: ölçmək - deməkdir idarə etmək
Nə lazımdır
Kür-Araz hövzəsi üzrə sıx hidroloji müşahidələr, Qafqazın əsas qovşaqlarında buzlaq monitorinqi, uyğunlaşdırılmış data formatları və peyk xidmətləri.
Niyə bu həlledicidir
⦁ 2023-cü il son 33 ilin ən "quraq" ili oldu;
⦁ Anormal dərəcədə zəif axım tendensiyası artıq beşinci ildir davam edir;
⦁ Peyklər ilk dəfə olaraq yeraltı suların defisitini hesablamağa imkan verir.
Alətlər - 10/20/50 illik proqnoz üfüqlərinə uyğunlaşdırılmış hövzə modelləri, açıq "daşbordlar" üzərindən axımların izlənməsi, Xəzərin səviyyə enməsi fonunda gəmiçilik ssenariləri.
Transsərhəd idarəetmə: siyasətdən mühəndisliyə və balans yaratmağa
Kür-Araz hövzəsi sərhəd tanımır. Deməli, dayanıqlılıq yalnız "data-müqavilə-intizam" üçbucağında mümkündür. Azərbaycan artıq BMT Avropa İqtisadi Komissiyasının Su Konvensiyasına qoşulub. Ermənistan və Gürcüstan hələ ki formal olaraq kənardadır - bu isə institutlaşmış yaxınlaşma üçün istiqamətdir.
Praktiki paket
⦁ vahid su balansı və birgə limitlər;
⦁ kanallar, monitorinq, təkrar istifadə və "quru limanlar"a ortaq investisiyalar;
⦁ beş Xəzəryanı ölkənin naviqasiya dərinlikləri və dərinləşdirmə üzrə koordinasiyası.
Bunun iqtisadi effekti nə olacaq
⦁ Kənd təsərrüfatı. Suvarılan ərazilərin 25-30 faizinin damcıya və qapalı şəbəkələrə keçidi həm iki rəqəmli su qənaəti, həm də hektara gəlirin artması deməkdir. Amma nəticəni yalnız limitlərlə bərkitmək mümkündür.
⦁ Şəhərlər. İtkilərin cəmi 10 faiz-bənd azalması belə, heç bir bəndsiz "virtual su anbarı" effekti yaradır.
⦁ Sənaye və limanlar. 2050/2100-cü illərə qədər Xəzər səviyyəsi üzrə ssenarilər - farvaterlər, körpülər, dərinləşdirmə və logistika üzrə investisiya qərarlarının bazasıdır.
Nəticə: "sakit" böhran artıq iqtisadi xəritəni dəyişir
Regiondakı su böhranı hələ "sakit" adlansa da, artıq iqtisadiyyatın strukturunu silkələyir. Cavab isə sadə formulada, amma çətin icrada gizlidir: texnologiya + infrastruktur + davranış + ölçmə + razılaşmalar. Bütün bu beş səviyyədə eyni vaxtda hərəkət etmək lazımdır - sərt KPI-larla: məhsula düşən litr, itki faizləri, təkrar istifadənin payı, axım proqnozlarının dəqiqliyi, limitlərə riayət. Ancaq bu halda "qaçılmaz" xaos yox, idarə olunan riskə çevriləcək.
