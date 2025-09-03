“OpenAI” ChatGPT-də valideyn nəzarəti sistemi tətbiq edir
İntihar nəticəsində ölən bir yeniyetmənin valideynləri tərəfindən məhkəmə iddiası ilə bağlı açıqlama verən "OpenAI" süni intellekt şirkəti ChatGPT adlı çatbotun gənc istifadəçiləri üçün yeni təhlükəsizlik tədbirləri təqdim edir.
Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, şirkət verdiyi açıqlamada növbəti ay ərzində platformanın uşağın "kəskin sıxıntı" içində olduğunu aşkar etdiyi təqdirdə valideynləri xəbərdar edə biləcək nəzarət sistemini tətbiq edəcəyini açıqlayıb.
Şirkət bildirib: "Tezliklə valideynlərə yeniyetmələrin ChatGPT-dən necə istifadə etmələri haqqında daha çox məlumat əldə etmək və formalaşdırmaq imkanı verən valideyn nəzarəti sistemini təqdim edəcəyik. Biz, həmçinin yeniyetmələrin (valideyn nəzarəti ilə) etibarlı təcili yardım əlaqəsi qurmağı mümkün etmək imkanlarını araşdırırıq. Bu yolla "kəskin sıxıntı" anlarında ChatGPT resursları göstərməkdən daha çox şey edə bilər: bu sistem yeniyetmələri birbaşa birləşdirə bilən biri ilə əlaqə yaradacaq".
Daha əvvəl bildirilmişdi ki, ABŞ-nin Kaliforniya ştatından olan valideyn oğlunun ölümündən sonra "OpenAI" şirkətinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb.
