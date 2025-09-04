"Dostunu" görün necə aldatdı - Azərbaycanda yeni dələduzluq növü yayılıb

Azərbaycanda online məkənda yeni dəlduzluq forması yayılıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, vətəndaşa ən yaxın dostunun adından mesaj yazılıb. "Whatsapp" sosial şəbəkəsinə yazılan mesajda dostunun fotosunu profil şəkili edən şəxs ondan pul istəyib. 

Həmin şəxsin mesajlarından şübhələnən şəxs isə özü dostu ilə əlaqə saxlayıb və dələduzun fırıldağının üstü açılıb.

Qeyd edək ki, bu tip dələduzluq hallarının son zamanlar daha tez-tez baş verdiyi bildirilir. 

Növbəti dəfə vətəndaşları diqqətli olmağa çağırırıq!

Həmin kadrları təqdim edirik: