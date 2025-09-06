https://news.day.az/azerinews/1778638.html Toyda gəlinin anasının açıq-saçıq geyimi müzakirə yaratdı - VİDEO Toyların birində qeydə alınan görüntülər marağa səbəb olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, qızının şad günündə meydana atılıb, bolluca rəqs edən anası bütün diqqətləri üzərinə cəlb edib. Buna səbəb isə onun geyim tərzi olub. Qadının dərin sinə dekolteli geyimi birmənalı qarşılanmayıb.
Toyda gəlinin anasının açıq-saçıq geyimi müzakirə yaratdı - VİDEO
Toyların birində qeydə alınan görüntülər marağa səbəb olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, qızının şad günündə meydana atılıb, bolluca rəqs edən anası bütün diqqətləri üzərinə cəlb edib.
Buna səbəb isə onun geyim tərzi olub. Qadının dərin sinə dekolteli geyimi birmənalı qarşılanmayıb.
Müzakirələrə səbəb olan həmin videonu təqdim edirik:
