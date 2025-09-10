Beyin buna görə yaşlanırmış - Alimlər ilk dəfə səbəbini tapdı
Alimlər beynin qocalma səbəbini tapıblar.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, beynəlxalq tədqiqatçılar müəyyən ediblər ki, yaş artdıqca beyin vacib zülalları düzgün istehsal edə bilmir.
Buna səbəb genlərin zədələnməsi yox, ribosomların, yəni zülal istehsal edən "fabriklərin" mRNT-ni zülala çevirmədə çətinlik çəkməsidir.
Eksperimentlər qısa ömrlü notobranxius balıqlarında aparılıb. Nəticələr göstərib ki, mRNT səviyyəsi dəyişmir, amma zülalın miqdarı azalır. Xüsusilə bəzi vacib zülallar tam istehsal olunmur. Bu isə düzgün qatlanmamış zülalların yığılmasına və iltihablara səbəb olur - Alzheimer və Parkinson xəstəliklərinə bənzər hallara gətirir.
Yaş artdıqca tam işləyən ribosomların sayı azalır, amma bəzi zülalların istehsalı əksinə yaxşılaşır. Bu göstərir ki, problem yalnız ribosom sayında deyil, onların işindədir.
Alimlər ümid edirlər ki, gələcəkdə ribosomların işini asanlaşdırmaq və zülal istehsalını bərpa etmək mümkün olacaq, bu da beyin qocalmasını ləngidə bilər.
