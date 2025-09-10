https://news.day.az/azerinews/1779400.html “Quran”ı yandırması ilə gündəm olan Elxan Nəbiyev vəfat etdi - FOTO "Quran" kitabını yandırması, dini təfəkkürlü şəxslərlə sosial şəbəkələrdə mübahisələri ilə tez-tez gündəmə gələn Elxan Nəbiyev vəfat edib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb. E. Nəbiyevin uzun müddətdir onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi bildirilib.
“Quran”ı yandırması ilə gündəm olan Elxan Nəbiyev vəfat etdi - FOTO
"Quran" kitabını yandırması, dini təfəkkürlü şəxslərlə sosial şəbəkələrdə mübahisələri ilə tez-tez gündəmə gələn Elxan Nəbiyev vəfat edib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb.
E. Nəbiyevin uzun müddətdir onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi bildirilib.
Bəzi məlumatlarda isə onun həyatına qəsd etdiyi vurğulanıb.
Qeyd edək ki, yük avtomobili sürücüsü olan Elxan Nəbiyev xeyli vaxt idi Avropada yaşayırdı.
