Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının veteranları əfsanəvi kəşfiyyatçı Rzaqulu Quliyevin xatirəsini ehtiramla yad ediblər

Bakıda Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının veteranları ikinci Fəxri Xiyabanda əfsanəvi kəşfiyyatçı Rzaqulu Quliyevin xatirəsini ehtiramla yad ediblər.
Trend xəbər verir ki, "Alyans" Azərbaycan Xüsusi Xidmət Orqanları Veteranları İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir Rzaqulu Quliyevin anadan olmasının 110 illiyinə həsr olunub.
"Alyans"ın sədri Fəxri Abasov xüsusi xidmət orqanlarının inkişafında və ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında böyük xidmətləri olan tarixi şəxsiyyət Rzaqulu Quliyevin keçdiyi şərəfli yoldan danışıb. Bildirilib ki, o, bir kəşfiyyatçı kimi Azərbaycanın təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün səylərini əsirgəməyib. Qarşısına qoyulan istənilən işə yüksək məsuliyyətlə yanaşıb, biliyini, təcrübəsini, gücünü xalqın mənafeyi naminə sərf edib. Rzaqulu Quliyev ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etmiş, xalq arasında yüksək nüfuza malik bir şəxs olub.
Xüsusi xidmət veteranları, Alyansın fəxri üzvləri Şamil Süleymanov və Arif Zeynalov, Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədri Cəlil Xəlilov Rzaqulu Quliyevin peşəkar və insani keyfiyyətləri ilə bağlı xatirələrini bölüşüblər. Rzaqulu Quliyevin qızı Zərifə Quliyeva ailə adından tədbirin təşkilinə və atasının xatirəsinin yad edilməsinə görə minnətdarlığını bildirib.
Rzaqulu Hüseyn oğlu Quliyev 1915-ci il sentyabrın 13-də Zəngəzur rayonunda anadan olub. Amma 1918-ci ildə erməni daşnaklarının vəhşilikləri nəticəsində onun ailəsi qaçqın düşüb. Hüseynin 23 yaşlı qardaşı da doğma torpaq uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub. Bu, ailə üçün ən çətin dövr idi. Sonra atasını, bir ildən sonra isə anasını itirib.
Rzaqulu Quliyevin qızı Zərifə xanım söyləyib: "Hüseyn babamız Heydər Əliyevin anası İzzət xanımın qardaşı olub. 1918-ci ildə kənd daşnakların hücumuna məruz qalıb, demək olar ki, bütün ailə həlak olub. Bəziləri qaça bilib. Atam o vaxt uşaqlıq illərini xatırlayanda həmişə ağlayırdı.
Valideynlərini itirdiyinə görə əmək fəaliyyətinə erkən yaşlarından başlayıb, 1929-cu ilə qədər Naxçıvan rayonunun Zeynəddin kəndində yaşayıb, əkinçiliklə məşğul olub. 1929-1940-cı illərdə müxtəlif müəssisə və təşkilatlarda çalışıb, keçmiş SSRİ-nin nüfuzlu ali məktəblərində təhsil alıb. 1940-1944-cü illərdə hərbi komissarlıq və prokurorluq orqanlarında işləyib. 1944-cü ildən Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında xidmətə başlayıb və 35 ildən artıq xidmət edib, sıravi işçidən bölmə rəisinə qədər yüksələrək, polkovnik rütbəsi alarkən danılmaz nüfuz sahibi olub.
Sovet dövründə, sadə insanların bürokratik strukturlarda dayaq və ədalət tapmaq çətin olduğu vaxtlarda hamının - fəhlələrin də, neftçilərin də, dəmiryolçuların da özünə tərəf çəkdiyi insanlar var idi. Bu insanlardan biri də Rzaqulu Quliyev idi - insanlarla işləmək, onları dinləmək kimi nadir istedada malik insan.
O zaman çoxları DTK kimi qurumlardan qaçırdı, amma Quliyevə münasibət başqa idi - ona qeyd-şərtsiz etimad göstərilirdi. Vəziyyətindən və sosial mövqeyindən asılı olmayaraq, hamıya kömək edirdi. İstər sadə dəmiryolçu olsun, istərsə də iri mütəxəssis - problem yarananda adamlar şəhər komitəsinə yox, onun yanına gedirdilər.
Rzaqulu Quliyev insanların problemlərini dərindən araşdırmaq, həll yollarını tapmaq, ədaləti təmin etmək kimi heyrətamiz istedada malik idi. O, tez-tez rəhbərləri ilə şəxsən əlaqə saxlayır, hüquq və asayişi bərpa etmək üçün vaxtını araşdırmalara sərf edirdi. Həmkarları və tanışları onun dərin ədalət hissini dəfələrlə qeyd edirdilər - ən kiçik ədalətsizlik onu dəli edə bilərdi.
Bu gün Rzaqulu Quliyevin xatirəsi köməyə gəlməyə, zəifləri qorumağa hazır bir insan kimi tanıyanların qəlbində yaşayır.
O, dəfələrlə şəhər və rayon xalq deputatları Sovetlərinin deputatı seçilib, Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Xarici Turizm İdarəsinin rəis müavini olub, dövlət ordenləri ilə təltif edilib.
1979-cu ildə təqaüdə çıxandan sonra Rzaqulu Quliyev "İnturist" Ümumittifaq Səhmdar Cəmiyyətinin Bakı filialının müdiri vəzifəsində işləyib. 1982-ci ilin aprelində ağır xəstəlikdən vəfat edib. Azərbaycanın ali rəhbərliyi rəsmi qəzetlərdə nekroloq imzalayıb.
Rzaqulu Quliyev Azərbaycanın ləyaqətli övladlarındandır, bu gün də fəxrlə xatırlanır, xatirəsinə ehtiram göstərilir.
