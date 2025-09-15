Gənclərdə ürək xəstəlikləri artmaqdadır - mütəxəssislər xəbərdarlıq edir
Son illərdə 20-30 yaş arası gənclər arasında ürək-damar xəstəlikləri və qəfil ürək tutmaları hallarında artım müşahidə olunur.
"BBC News"un araşdırmasına görə, həm genetik, həm də həyat tərzi ilə bağlı amillər gənclərin ürək sağlamlığına ciddi təsir göstərir. Beyrut Amerika Universitetinin kardioloqu Samir Alam son 10 ildə gənclərdə infarkt və insult hallarının kəskin artdığını bildirir. ABŞ-da aparılan tədqiqat isə 30-45 yaş arası şəxslərdə ürək xəstəliklərinin son 15 ildə 50% artdığını göstərib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, 2019-cu ildə dünyada bütün ölümlərin 32%-i ürək-damar problemləri ilə bağlı olub.
Əsas risk faktorları
Həkimlər bildirir ki, risk faktorları arasında:
Oturaq həyat tərzi
Sürətli qida istehlakı və piylənmə
Yüksək təzyiq və xolesterin
Diabet
Tütün və elektron siqaret istifadəsi
Xüsusilə elektron siqaretlərin "təhlükəsiz" olması barədə yanlış təsəvvürlər gənclərdə riskləri artırır.
COVID-19 və stress də riskləri yüksəldir
Mütəxəssislər qeyd edir ki, COVID-19 keçirmiş şəxslərdə üç ilədək infarkt və insult riski iki dəfə artır. Həmçinin psixoloji stress, yüksək kortizol səviyyəsi və şəhər səs-küyü damarların sərtləşməsinə və tıxanmasına səbəb olaraq gənclərdə ölümcül halları artırır.
Profilaktika daha vacibdir
Mütəxəssislər profilaktikanın həkim müayinəsindən daha vacib olduğunu vurğulayır. Tövsiyələr arasında:
Siqaretdən imtina etmək
Sağlam qidalanmaq
Həftədə ən azı üç gün, hər dəfə 30 dəqiqə aktiv fiziki hərəkət etmək
Kişilərə 40 yaşdan, qadınlara isə 45 yaşdan etibarən müntəzəm ürək müayinələri məsləhət görülür.
