https://news.day.az/azerinews/1780490.html Hüseynin bahalı hədiyyəsi Ayseli göz yaşlarına boğdu - VİDEO Klarnet ifaçısı Hüseyn Məhəmmədoğlu müğənni və aktrisa həyat yoldaşı Aysel İbrahimovaya sürpriz edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, musiqiçi xanımının ad gününü xüsusi şəkildə qeyd edib. O, gecə saat 12-dən sonra Ayseli təbrik edərək ona avtomobil, üzərində isə maşın qiymətinə nömrə hədiyyə edib.
Hüseynin bahalı hədiyyəsi Ayseli göz yaşlarına boğdu - VİDEO
Klarnet ifaçısı Hüseyn Məhəmmədoğlu müğənni və aktrisa həyat yoldaşı Aysel İbrahimovaya sürpriz edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, musiqiçi xanımının ad gününü xüsusi şəkildə qeyd edib.
O, gecə saat 12-dən sonra Ayseli təbrik edərək ona avtomobil, üzərində isə maşın qiymətinə nömrə hədiyyə edib.
Sürprizi görən aktrisa kövrəlib və göz yaşlarını saxlaya bilməyib.
Qeyd edək ki, Hüseyn Məhəmmədoğlu və Aysel İbrahimovanın bu nikahdan bir oğul övladları var.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре