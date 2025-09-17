https://news.day.az/azerinews/1780837.html Amerikadan maşın gətirənlərin nəzərinə - Yapon maşınları ucuzlaşacaq ABŞ Yaponiya avtomobillərinin idxal rüsumlarını azaldıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Donald Trampın administrasiyası Yaponiyadan idxal edilən avtomobillərə tətbiq olunan rüsumları azaldıb. Rüsum 27,5%-dən 15%-ə endirilib.
Amerikadan maşın gətirənlərin nəzərinə - Yapon maşınları ucuzlaşacaq
ABŞ Yaponiya avtomobillərinin idxal rüsumlarını azaldıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Donald Trampın administrasiyası Yaponiyadan idxal edilən avtomobillərə tətbiq olunan rüsumları azaldıb.
Rüsum 27,5%-dən 15%-ə endirilib. Bu qərar avtomobil idxalını asanlaşdırmaq və bazarda rəqabəti artırmaq məqsədilə qəbul olunub.
