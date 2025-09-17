Amerikadan maşın gətirənlərin nəzərinə

ABŞ Yaponiya avtomobillərinin idxal rüsumlarını azaldıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Donald Trampın administrasiyası Yaponiyadan idxal edilən avtomobillərə tətbiq olunan rüsumları azaldıb.

Rüsum 27,5%-dən 15%-ə endirilib. Bu qərar avtomobil idxalını asanlaşdırmaq və bazarda rəqabəti artırmaq məqsədilə qəbul olunub.