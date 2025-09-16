Bakı metrosunda yeni tədris ilinin ilk günündə daşınan sərnişinlərin sayı açıqlandı
AZCON Holding şirkətlərindən olan Bakı Metropoliteni yeni tədris ilinin ilk günündə 891 856 sərnişin daşıyaraq metro tarixində ikinci ən böyük nəticəyə imza atdı.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Metropoliteni məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu həm də 2025-ci ilin rekord göstəricisi olmaqla, sərnişinlərin metro nəqliyyatına etimadını bir daha sübut etdi.
"İntervalın bir qədər də azaldılması ilə pik saatlarda xətlərdə 34 cüt qatarın hərəkətdə olması sərnişinlərin daha çevik hərəkətinə ciddi təsir göstərdi.
Pik saatlarda (gün ərzində ümumilikdə 5 saat) daşınan sərnişinlərin sayı gün ərzində metrodan istifadə edənlərin 43.06 %-ini təşkil etdi",- deyə əlavə edilib.
