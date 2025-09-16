https://news.day.az/azerinews/1780917.html İlhamə Quliyevanın tacı görün kimə hədiyyə edildi Xalq artisti Nazpəri Dostəliyeva uzun illər münasibətləri gərgin olan mərhum sənətçi İlhamə Quliyevanın məzarını ziyarət edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, həmin görüntülər "Rəngarəng" adlı verilişdə yayımlanıb. Veriliş çərçivəsində Nazpəri Dostəliyeva İlhamə Quliyevanın bacısı Gülbahar xanımla da görüşüb.
İlhamə Quliyevanın tacı görün kimə hədiyyə edildi
Xalq artisti Nazpəri Dostəliyeva uzun illər münasibətləri gərgin olan mərhum sənətçi İlhamə Quliyevanın məzarını ziyarət edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, həmin görüntülər "Rəngarəng" adlı verilişdə yayımlanıb.
Veriliş çərçivəsində Nazpəri Dostəliyeva İlhamə Quliyevanın bacısı Gülbahar xanımla da görüşüb. Gülbahar xanım mərhum sənətkarın simvolik tacını Nazpəriyə hədiyyə edib.
Studiyada tacın Nazpərinin başına qoyulması təklif olunsa da, o, bu fikrə qarşı çıxıb. Tac başına taxıldıqdan sonra isə sənətçi onu dərhal çıxarıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре