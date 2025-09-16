İlhamə Quliyevanın tacı görün kimə hədiyyə edildi

Xalq artisti Nazpəri Dostəliyeva uzun illər münasibətləri gərgin olan mərhum sənətçi İlhamə Quliyevanın məzarını ziyarət edib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, həmin görüntülər "Rəngarəng" adlı verilişdə yayımlanıb.

Veriliş çərçivəsində Nazpəri Dostəliyeva İlhamə Quliyevanın bacısı Gülbahar xanımla da görüşüb. Gülbahar xanım mərhum sənətkarın simvolik tacını Nazpəriyə hədiyyə edib.

Studiyada tacın Nazpərinin başına qoyulması təklif olunsa da, o, bu fikrə qarşı çıxıb. Tac başına taxıldıqdan sonra isə sənətçi onu dərhal çıxarıb.